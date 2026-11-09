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09.11.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 815,90 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 815,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'076 Punkten steht. Bei 833,60 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 805,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 119'999 Rheinmetall-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'966,00 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 140,96 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.11.2026 auf bis zu 792,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 2,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,23 EUR aus. Rheinmetall gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 3,34 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 3.15 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.78 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 35,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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