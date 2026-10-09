Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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09.10.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag leichter
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 926,60 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 926,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 24'989 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 921,30 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 926,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17'142 Rheinmetall-Aktien.
Am 19.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'966,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 112,17 Prozent zulegen. Bei 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 2,85 Prozent sinken.
Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 21,47 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 2,90 EUR je Aktie vermeldet. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 05.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte Rheinmetall die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 54,05 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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