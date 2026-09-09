Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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09.09.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag in Rot
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 1'026,00 EUR ab.
Um 09:28 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 1'026,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'884 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1'022,00 EUR. Bei 1'038,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 16'849 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.
Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 2'008,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 95,71 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 13,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,89 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,90 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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