Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag schwächer

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 1'007,80 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'582 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'001,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'038,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 121'798 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 2'008,00 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 49,81 Prozent niedriger. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR ab. Abschläge von 10,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,89 EUR, nach 11,50 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,35 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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