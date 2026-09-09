Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag schwächer

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 1'017,60 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'669 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1'013,20 EUR. Mit einem Wert von 1'038,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 61'331 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 2'008,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 97,33 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,89 EUR aus. Rheinmetall veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.29 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 05.11.2026 gerechnet. Rheinmetall dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 37,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 10 Jahren verdient

Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt