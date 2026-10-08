Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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08.10.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 917,00 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 917,00 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 24'858 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 909,00 EUR. Bei 922,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'355 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 1'966,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2026). Mit einem Zuwachs von 114,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 900,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 1,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2025 11,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 21,47 EUR belaufen. Rheinmetall veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 54,05 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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