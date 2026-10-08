Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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08.10.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 942,00 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 942,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 24'961 Punkten steht. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 943,80 EUR an. Bei 922,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 99'287 Rheinmetall-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'966,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 108,70 Prozent wieder erreichen. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 4,44 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 21,47 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,35 Prozent auf 3.29 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 54,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Rheinmetall am 08.10.2026
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