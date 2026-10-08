Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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08.10.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 934,40 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 934,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 24'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 943,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 922,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 69'974 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Am 19.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'966,00 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 52,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 900,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 21,47 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 lud Rheinmetall zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,90 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 3.29 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 54,05 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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