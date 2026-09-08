Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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08.09.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 1'025,20 EUR.
Um 12:28 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 1'025,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'929 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'046,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'031,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 55'310 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.
Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'008,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 48,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 13,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2025 11,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,89 EUR belaufen. Rheinmetall veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2.43 Mrd. EUR eingefahren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 37,44 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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