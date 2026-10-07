Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 954,70 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'238 Punkten tendiert. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 960,00 EUR zu. Bei 950,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 14'147 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'966,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 105,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 25.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 21,47 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 11,50 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,66 EUR, nach 2,90 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 54,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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