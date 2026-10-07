Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag leichter

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 938,00 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'153 Punkten steht. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 931,80 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 950,00 EUR. Zuletzt wechselten 70'848 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'966,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 109,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Bei 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,03 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 21,47 EUR, nach 11,50 EUR im Jahr 2025. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2027 54,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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