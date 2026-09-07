Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 1'052,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'035 Punkten notiert. Bei 1'053,80 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 1'039,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14'435 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 47,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,89 EUR. Am 06.08.2026 äusserte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,90 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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