Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.09.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Vormittag stärker
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 1'052,60 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 1'052,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'035 Punkten notiert. Bei 1'053,80 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 1'039,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14'435 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 47,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,89 EUR. Am 06.08.2026 äusserte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,90 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 10 Jahren verdient
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 beginnt die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.