Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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07.09.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 1'027,40 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 1'027,40 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'984 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'016,00 EUR. Bei 1'039,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 84'278 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 95,44 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 900,20 EUR ab. Abschläge von 12,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,89 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,90 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.29 Mrd. EUR – ein Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte Rheinmetall die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2026 auf 37,44 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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