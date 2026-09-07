Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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07.09.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag billiger
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 1'025,00 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 1'025,00 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'973 Punkten realisiert. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 1'022,80 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'039,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47'059 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 2'008,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 95,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Bei einem Wert von 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Mit einem Kursverlust von 12,18 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,89 EUR je Aktie ausschütten. Rheinmetall veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.29 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.43 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 37,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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