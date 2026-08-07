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07.08.2026 09:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag gesucht

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag gesucht

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 1'173,00 EUR.

Rheinmetall
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Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:28 Uhr 1,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'247 Punkten tendiert. Bei 1'178,20 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'159,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16'888 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 900,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 23,26 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 15,00 EUR aus. Am 07.05.2026 lud Rheinmetall zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,92 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -15,92 Prozent zurück. Hier wurden 1.94 Mrd. EUR gegenüber 2.31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 vorlegen. Am 12.08.2027 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 37,42 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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