Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 1'139,00 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'319 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1'129,60 EUR. Bei 1'159,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 199'717 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 2'008,00 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 43,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 900,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 20,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 11,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 15,00 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.05.2026. Das EPS belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 1,92 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -15,92 Prozent auf 1.94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.31 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 12.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot

Rheinmetall-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Buy

Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie