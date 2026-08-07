Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.08.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 1'155,60 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 1'155,60 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'337 Punkten steht. In der Spitze büsste die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'149,40 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1'159,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 140'732 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,10 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 15,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 11,50 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.05.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 1,92 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -15,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.08.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Rheinmetall-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Buy
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
07.08.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.08.26
|XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)