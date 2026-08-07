Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Kursabschlägen

Die Rheinmetall-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 1'155,60 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'337 Punkten steht. In der Spitze büsste die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'149,40 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1'159,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 140'732 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,10 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 15,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 11,50 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.05.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 1,92 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -15,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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