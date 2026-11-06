Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Vormittag Verluste

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 815,80 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'893 Punkten notiert. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 814,80 EUR nach. Bei 818,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 47'047 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'966,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 140,99 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 814,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 0,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,55 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 2,90 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 3.29 Mrd. EUR gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 16.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 36,60 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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