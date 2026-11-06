Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Nachmittag nach

Um 16:28 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 811,60 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'743 Punkten notiert. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 798,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 818,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 337'284 Rheinmetall-Aktien.

Bei 1'966,00 EUR markierte der Titel am 19.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 142,24 Prozent hinzugewinnen. Am 06.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 798,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,68 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,55 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 11,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.29 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 36,60 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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