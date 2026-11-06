Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Minusbereich

Um 12:28 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,7 Prozent auf 802,00 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'710 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 798,00 EUR. Mit einem Wert von 818,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 219'548 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'966,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 145,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2026 bei 798,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 0,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 11,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,55 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 EUR gegenüber 2,90 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,35 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 16.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rheinmetall.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 36,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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