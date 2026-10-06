Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büsst am Vormittag ein

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 970,80 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'398 Punkten liegt. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 968,90 EUR. Bei 982,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 18'666 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'972,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 103,13 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 900,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2025 11,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,66 EUR belaufen. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent auf 3.29 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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