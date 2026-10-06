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06.10.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 950,60 EUR.

Rheinmetall
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Die Rheinmetall-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 950,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'453 Punkten steht. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 942,20 EUR. Bei 982,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 217'109 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'972,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 107,45 Prozent zulegen. Am 25.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR. Mit Abgaben von 5,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,66 EUR. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2.43 Mrd. EUR eingefahren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 37,14 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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