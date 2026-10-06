Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag tiefer

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 3,3 Prozent auf 948,00 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'438 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 942,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 982,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 129'590 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 1'972,00 EUR markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 108,02 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 900,20 EUR am 25.06.2026. Abschläge von 5,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,66 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 11,50 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 äusserte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2026 auf 37,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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