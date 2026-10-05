Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Montagvormittag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 963,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'271 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 971,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 966,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10'854 Rheinmetall-Aktien.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 2'008,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 108,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2026 Kursverluste bis auf 900,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 6,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,64 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 11,50 EUR aus. Am 06.08.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.29 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Rheinmetall-Aktie profitiert: Konzern baut Satellitenaktivitäten aus

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen