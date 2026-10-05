Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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05.10.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 971,80 EUR zu.
Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 971,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'272 Punkten notiert. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 978,60 EUR zu. Bei 966,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103'515 Rheinmetall-Aktien.
Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2'008,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 106,63 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.
Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,64 EUR aus. Rheinmetall gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,66 EUR gegenüber 2,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Rheinmetall dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 37,17 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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