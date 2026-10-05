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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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05.10.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Montagmittag stärker

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Montagmittag stärker

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 964,80 EUR zu.

Rheinmetall
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Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 964,80 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'209 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 971,40 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 966,30 EUR. Bisher wurden heute 51'244 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 2'008,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 51,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 900,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,64 EUR ausgeschüttet werden. Rheinmetall gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,66 EUR gegenüber 2,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 3.29 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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