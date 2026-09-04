Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büsst am Vormittag ein

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 1'066,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'001 Punkten steht. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'062,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1'067,60 EUR. Bisher wurden heute 5'920 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 88,26 Prozent. Bei 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2025 11,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,99 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.08.2026. In Sachen EPS wurden 2,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie eingenommen. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Rheinmetall dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 37,40 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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