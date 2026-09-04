Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.09.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büsst am Vormittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 1'066,60 EUR abwärts.
Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 1'066,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'001 Punkten steht. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'062,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1'067,60 EUR. Bisher wurden heute 5'920 Rheinmetall-Aktien gehandelt.
Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2'008,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 88,26 Prozent. Bei 900,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2025 11,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,99 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.08.2026. In Sachen EPS wurden 2,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie eingenommen. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Rheinmetall dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 37,40 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 10 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt in Nähe der Nulllinie. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.