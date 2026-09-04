Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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04.09.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 1'054,00 EUR.
Um 12:28 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 1'054,00 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'040 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'051,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'067,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40'525 Rheinmetall-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 2'008,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 90,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (900,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,99 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 11,50 EUR aus. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,66 EUR, nach 2,90 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,35 Prozent auf 3.29 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 37,40 EUR je Rheinmetall-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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