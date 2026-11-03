Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Vormittag

Um 09:28 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 995,90 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'760 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 986,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 992,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10'155 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'966,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 97,41 Prozent wieder erreichen. Am 25.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,61 Prozent.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,72 EUR aus. Rheinmetall veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Rheinmetall die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 37,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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