Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 1'069,40 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'931 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1'055,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'088,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 78'639 Rheinmetall-Aktien.

Bei 2'008,00 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 87,77 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,82 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,99 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 11,50 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 lud Rheinmetall zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 2,66 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 3.29 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 10 Jahren verdient

Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS