Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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03.09.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 1'062,80 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 1'062,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'797 Punkten liegt. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1'055,40 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'088,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52'980 Rheinmetall-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 2'008,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 47,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 900,20 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 18,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,99 EUR. Am 06.08.2026 lud Rheinmetall zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 37,40 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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