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02.11.2026 09:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 1'028,80 EUR nach.
Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 1'028,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'771 Punkten liegt. Bei 1'025,20 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'036,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'548 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1'966,00 EUR erreichte der Titel am 19.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 91,10 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 900,20 EUR am 25.06.2026. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 12,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,72 EUR ausgeschüttet werden. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR erwirtschaftet worden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 37,32 EUR je Rheinmetall-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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