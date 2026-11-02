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02.11.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 1'011,60 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 1'011,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'006 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'000,40 EUR. Mit einem Wert von 1'036,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75'471 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2026 bei 1'966,00 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 48,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,01 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2025 mit 11,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,72 EUR je Aktie ausschütten. Rheinmetall veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 37,32 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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