Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag gefragt

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 1'039,40 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'891 Punkten tendiert. Bei 1'044,40 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'036,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23'678 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2026 markierte das Papier bei 1'966,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 89,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 900,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 11,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,72 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.43 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.29 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 präsentieren. Am 04.11.2027 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 37,32 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie höher: Neue Radschützenpanzer für Bundeswehr und niederländische Armee

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen