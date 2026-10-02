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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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02.10.2026 09:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 956,60 EUR.

Rheinmetall
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Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 956,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'036 Punkten notiert. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 958,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 950,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 8'550 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2'008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 109,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 900,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,90 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 11,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,62 EUR. Am 06.08.2026 äusserte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 37,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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