Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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02.10.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag gefragt
Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 953,10 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'276 Punkten steht. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 972,40 EUR zu. Bei 950,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 131'662 Rheinmetall-Aktien.
Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'008,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 110,68 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 900,20 EUR am 25.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.
Nach 11,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,62 EUR je Rheinmetall-Aktie. Am 06.08.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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