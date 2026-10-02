Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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02.10.2026 12:29:00
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag ins Plus
Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 965,00 EUR zu.
Die Rheinmetall-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 965,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'116 Punkten steht. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 970,00 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 950,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 65'256 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Gewinne von 108,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 900,20 EUR fiel das Papier am 25.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 6,72 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,62 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 11,50 EUR aus. Am 06.08.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 3.29 Mrd. EUR gegenüber 2.43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 37,33 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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