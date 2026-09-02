Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 1'073,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'914 Punkten steht. In der Spitze büsste die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'067,40 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 1'074,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 10'519 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2'008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 87,00 Prozent. Am 25.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,99 EUR aus. Am 06.08.2026 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,66 EUR gegenüber 2,90 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.43 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.29 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Am 11.11.2027 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2026 auf 37,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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