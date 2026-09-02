Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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02.09.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 1'096,60 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 1'096,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'879 Punkten steht. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1'099,20 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'074,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 63'912 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.
Bei 2'008,00 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 83,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2026 Kursverluste bis auf 900,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 17,91 Prozent Luft nach unten.
Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,99 EUR aus. Am 06.08.2026 lud Rheinmetall zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,90 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 3.29 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 37,40 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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