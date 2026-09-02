Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag auf rotes Terrain

Um 12:28 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 1'075,40 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'766 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'067,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'074,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34'642 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2'008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 86,72 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 900,20 EUR am 25.06.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 16,29 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2025 11,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,99 EUR belaufen. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,90 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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