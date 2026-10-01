Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag stabil

Im XETRA-Handel kam die Rheinmetall-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 955,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'066 Punkten notiert. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 967,00 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 950,00 EUR. Bei 950,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 16'264 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2'008,00 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 52,40 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 900,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 5,82 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2025 11,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,71 EUR belaufen. Am 06.08.2026 lud Rheinmetall zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,90 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2.43 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 37,49 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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