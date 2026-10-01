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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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01.10.2026 12:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Abschlägen

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 952,10 EUR.

Rheinmetall
887.19 CHF -0.22%
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 952,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'031 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 940,00 EUR. Mit einem Wert von 950,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 57'727 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 52,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2026 auf bis zu 900,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,45 Prozent.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 11,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,71 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 06.08.2026 vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,90 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.29 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 37,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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