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01.09.2026 09:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit Verlusten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 1'083,80 EUR.

Rheinmetall
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Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 1'083,80 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'155 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'083,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'104,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23'328 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 900,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 16,94 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,99 EUR, nach 11,50 EUR im Jahr 2025. Am 06.08.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,90 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3.29 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 37,40 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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