Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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07.05.2026 10:52:44
Rheinmetall-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy
Die detaillierte Analyse des Rheinmetall-Papiers wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie durchgeführt.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach weiteren Zahlendetails vom ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2220 Euro belassen. Neue Erkenntnisse habe es hinsichtlich des Geschäftsmixes und der Auftragsverteilung im Jahresverlauf gegeben, schrieb Chloe Lemarie in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:36 Uhr mit Abschlägen von 2.8 Prozent bei 1’400.80 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 58.48 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70’419 Rheinmetall-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 10.3 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 07.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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