Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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14.09.2026 17:51:00
Rheinmetall-Aktie höher: Millionenauftrag für Artilleriemunition eingegangen
Der Düsseldorfer Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall hat einen Grossauftrag von einem internationalen Kunden erhalten.
Die Fertigung der Munition ist bereits angelaufen und soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Die Geschosse sind mit verschiedenen Nato-Waffensystemen kompatibel und zeichnen sich durch hohe Reichweite sowie Wirkung aus.
Um die steigende globale Nachfrage zu bedienen, baut Rheinmetall seine Fertigungskapazitäten seit 2022 kontinuierlich aus und strebt bis 2030 eine Jahresproduktion von etwa 1,5 Millionen Geschossen an.
Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel letztlich 0,62 Prozent höher bei 996,70 Euro. Zeitweise hatte das Papier die 1.000-Euro-Marke wieder zurückerobert.
DOW JONES
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