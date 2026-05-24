Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.4%  SPI 19’052 0.4%  Dow 50’580 0.6%  DAX 24’889 1.2%  Euro 0.9108 -0.3%  EStoxx50 6’019 1.0%  Gold 4’506 -0.9%  Bitcoin 59’572 -2.4%  Dollar 0.7849 -0.3%  Öl 104.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Monopoly: Finanzielle Bildung für Kinder durch Lernspass
Rheinmetall-Aktie: "Google der Rüstungsbranche"? Experte warnt
Ölmarkt vor entscheidender Phase: Experten warnen vor Eskalation der Krise
Wenn ETFs verrücktspielen: Das steckt hinter NAV-Abweichungen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 21: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Suche...
eToro entdecken

Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Warnung formuliert 24.05.2026 16:56:00

Rheinmetall-Aktie: "Google der Rüstungsbranche"? Experte warnt

Rheinmetall-Aktie:

Der Rüstungsboom stärkt Rheinmetall weiter - doch genau das ruft auch Kritiker auf den Plan. Ein Kartellexperte warnt vor einer wachsenden Abhängigkeit von dem Konzern.

Alphabet C
300.88 CHF -0.99%
Kaufen Verkaufen
• Experte warnt vor wachsender Marktmacht von Rheinmetall
Bundeswehr laut Bericht teils ohne echte Alternativen
• Regulierung dominanter Rüstungskonzerne könnte schwieriger werden

Kartellexperte sieht wachsende Abhängigkeit von Rheinmetall

Die starke Expansion von Rheinmetall sorgt zunehmend auch für kartellrechtliche Diskussionen. Wie das Wirtschaftsmagazin Capital berichtet, warnen Experten vor einer wachsenden Marktmacht des Düsseldorfer Rüstungskonzerns. Hintergrund ist die massive Ausweitung des Geschäfts seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022.

Rupprecht Podszun, Jura-Professor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Mitglied der Monopolkommission, sagte in einem Interview mit dem Magazin, die "Zeitenwende" bringe einzelne Akteure in eine Position, die sich noch über Jahre auszahlen könne. Daraus könnten starke Abhängigkeiten entstehen. Rheinmetall habe das Potenzial, sich zu einer "Art Google der Rüstungswirtschaft" zu entwickeln.

Rheinmetall baut seine Stellung immer weiter aus

Tatsächlich hat Rheinmetall seine Position in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Unter Vorstandschef Armin Papperger hat der Konzern laut Capital seinen Umsatz bis 2025 praktisch verdoppelt. Gleichzeitig expandierte das Unternehmen in zusätzliche Rüstungsbereiche.

Vor allem im Bereich Artilleriemunition verfügt Rheinmetall laut dem Bericht inzwischen über eine dominierende Stellung in Deutschland. Für die Bundeswehr gebe es in mehreren Bereichen kaum noch echte Alternativen. Besonders bei programmierbarer Munition, die bereits in der Luft detoniert, sei der Konzern laut Aussagen aus der Branche sowohl teuer als auch marktbeherrschend.

Warnung vor schwieriger Regulierung

Podszun warnte gegenüber Capital zudem davor, dass eine solche Marktstellung langfristig auch die Regulierung erschweren könne. Unternehmen, von denen Staaten oder Streitkräfte stark abhängig seien, liessen sich nicht mehr ohne Weiteres regulieren. Gerade im Zuge der milliardenschweren europäischen Aufrüstungsprogramme könnte sich dieser Effekt in den kommenden Jahren weiter verstärken.

Rheinmetall selbst äusserte sich laut Capital nicht zu den Vorwürfen. Der Konzern verweist jedoch seit längerem auf die stark gestiegene Nachfrage nach Munition, Militärfahrzeugen und Verteidigungssystemen infolge der geopolitischen Spannungen und baut seine Produktionskapazitäten weltweit deutlich aus.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3188 18.09.2026 155005124
Long 12.4897 18.12.2026 155496989
Long 300.0691 18.06.2026 156468410
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.311 9.95 156081743
Long 11.5411 4.78 145248448
Long 20.0046 0.83 145245814
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8126 10.82 145247150
Short 8.8162 7.67 156082400
Short 15.0035 3.27 156742304
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -75.95 120518421
Long 10 -36.68 149731363
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Positive Entwicklung: Barclays Capital erhöht Rheinmetall-Aktie auf Overweight

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!