Rheinmetall-Aktie fest: Rheinmetall hat Auftrag für Radpanzer-Fertigung erhalten

Ein "internationaler Partner" hat dem im DAX notierten Konzern die Order im Wert eines dreistelligen Millionen-Euro-Betrags erteilt, wie Rheinmetall mitteilte. Die Kits und Umrüstkits sollen zwischen 2024 und 2028 ausgeliefert werden. Die Order sei bereits im Dezember bei dem Düsseldorfer Konzern verbucht worden. Den Namen des Auftragsgebers nannte Rheinmetall nicht.

Die Fertigungsstätte im Partnerland habe in den vergangenen Jahren einen Wertschöpfungszuwachs sowie Investitionen zur Gewährleistung von Bearbeitungs-, Schweiss- und Oberflächenbehandlungsschritten verzeichnet, heisst es in der Mitteilung weiter. "Die strategische und langjährige Partnerschaft tritt damit in eine neue, erfolgversprechende Phase ein, die auch die Möglichkeit eines künftigen Exports von Fuchs 2-Fahrzeugen aus dem Partnerland beinhaltet", so Rheinmetall.

Via XETRA ziehen die Aktien von Rheinmetall zeitweise um 2,43 Prozent an auf 324,70 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)