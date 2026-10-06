Rheinmetall-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank Research hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1800 Euro belassen. Die Quartalszahlen am 5. November dürften abermals ein mehr als 40-prozentiges Umsatzwachstum belegen und zeigen, dass der Rüstungskonzern auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen sei, schrieb Christoph Laskawi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Auftragsseitig dürfte das Schlussquartal eine wichtige Rolle spielen. Der wichtigste Kurstreiber bleibe das Panzer-Grossprojekt "Arminius" der Bundeswehr, welches Anfang Dezember die Zustimmung des Haushaltsausschusses erhalten sollte.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:48 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2.5 Prozent auf 956.00 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 88.28 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im heutigen Handel wurden bisher 137’641 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 38.1 Prozent nach. Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET





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