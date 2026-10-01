Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Einschätzung der Rheinmetall-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die Rheinmetall-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 1.766,67 EUR beziffert, während der aktuelle Rheinmetall-Kurs an der Börse XETRA bei 956,40 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 1.600,00 EUR 67,29 25.09.2026 Bernstein Research 1.900,00 EUR 98,66 21.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 10.09.2026 Deutsche Bank AG 1.800,00 EUR 88,21 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch