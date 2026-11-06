Rheinmetall-Aktie deutlich schwächer: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Rheinmetall von 1705 auf 1205 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Enttäuschung nach der jüngsten Gewinnwarnung resultiere aus temporären Verschiebungen, nicht aus strukturellen Änderungen, hob Holger Schmidt am Freitag hervor. Um die Unsicherheit zu reflektieren, reduzierte er seine Langfristannahmen für den Rüstungshersteller, sieht nach dem Kursrücksetzer aber Aufholpotenzial hin zu seinem neuen fairen Wert für die Aktie.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zum Handelsschluss verlor das Papier via XETRA 3,42 Prozent auf 812,70 Euro. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um rund 47 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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